Для ценителей черного: во Владимире красавица-кошка ищет дом Эксклюзивное предложение для...

"Для ценителей черного": во Владимире красавица-кошка ищет домЭксклюзивное предложение для ценителей истинно-черного - от владимирской зоозащитницы Кристины Сенчуговой в нашей рубрике "Хочу домой". Девушка готова отдать в добрые руки настоящее сокровище.Никакой породы, никакой благородной крови. Красивейшая кошечка угольно-черной расцветки с огромными глазами янтарного оттенка. Кошка молодая, ей всего год.Родилась на улице, но приучена к лотку и порядку. Умная, молодая, аккуратная, немного пугливая, стерилизованная. Бесценный лот в единственном экземпляре, торопитесь.Кристина Сенчугова, зоозащитница:- Прекрасная кошечка у нас есть, мы ей ищем дом. Она с ковровской фермы, погибало животное. Я решила забрать ее на передержку. Откормили, стерилизовали, очистили. Шикарная кошка. Ласковая. Улицы немного побаивается. Здесь нужно квартирное содержание.