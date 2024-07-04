Лауреатом премии имени вязниковского поэта Алексея Ивановича Фатьянова стал владимирский театр песни «Калейдоскоп».

Лауреатом премии имени вязниковского поэта Алексея Ивановича Фатьянова стал владимирский театр песни «Калейдоскоп». Об этом рассказала регионального правительства.«Премия в размере 100 тысяч рублей и звание присуждены коллективу, руководят которым Ольга и Олег Костерины, за музыкальное произведение «Легенда», посвящённое творчеству нашего земляка», - говорится в сообщении пресс-службы.Распоряжении о награждении коллектива подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.