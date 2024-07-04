На ремонт дорог во Владимирской области выделено 2,5 миллиарда рублей Для более, чем 80% дорожных...

На ремонт дорог во Владимирской области выделено 2,5 миллиарда рублейДля более, чем 80% дорожных объектов, которые планируется построить или отремонтировать этим летом во Владимирской области, подрядчики уже определены и приступили к работе.В этом году Правительство выделило на эти цели порядка двух с половиной миллиардов рублей.Большая часть денег пойдет на ремонт дорог и тротуаров, проектирование и строительство сельских дорог, на ремонты в рамках нацпроекта. На завершение реконструкции моста в Камешкове (он уже открыт), на работы на Рпенском проезде, на инфраструктурные проекты в Киржаче, в Коврове и в поселке Вольгинский.