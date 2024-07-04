В Кольчугине прошел массовый спортивный тур в честь 85-летия Электрокабеля Завод с большой...

В Кольчугине прошел массовый спортивный тур в честь 85-летия "Электрокабеля"Завод с большой историей. В этом году главному кольчугинскому предприятию исполняется 85 лет. Юбилей отмечает завод "Электрокабель". В честь праздника на стадионе "Металлург" прошел массовый спортивный турнир.Маленькими шагами к победе. Семья Лисовых - спортивная и дружная. Все делают сообща и всегда вместе. Рассказывают: в спорте, как и в жизни, успех зависит от слаженности действий.Глава семьи - Михаил - работает на заводе «Электрокабель» уже 18 лет. Говорит: Спартакиада сплачивает коллектив. И объединяет любителей активного отдыха.Михаил Лисов -начальник цеха № 4 по производству кабелей и связи завода "Электрокабель":- Занимаюсь всегда спортом. Мы бегаем по утрам всей семьей. Дети у меня лыжники, футболисты. Племянник лыжник. Жена тоже у меня бегает и на лыжах, и бегом, и ходит тоже быстро. Собираются все заводчане, своими семьями, мы немножко растягиваем связь между руководителями и подчиненными, все на одном уровне здесь находимся, все в шортах , в футболках, все довольные, все весёлыеСемейный спортивный праздник руководство Кольчугинского завода организовало в преддверии юбилейной даты - 85-летия предприятия. Без преувеличения, это событие для всего города.Евгений Суходоев - директор АО "Электрокабель", Кольчугинский завод:- Завод "Электрокабель" нацелен и все делает для популяризации спорта. И социально направленные мероприятие тоже проводят. Мероприятие проводится не только для завода. Мы всегда себя отождествляем с городом. Поэтому праздник, в первую очередь, и для завода, и для города.Екатерина Меркурьева - депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Завод "Электрокабель" большое значение имеет для региона и для самого Кольчугинского района. Предприятие с большой историей. На самом предприятии люди работают целыми поколениями. Каждый на рабочем месте из сотрудников завода выполняет важную стратегическую задачу. Мы благодарим сотрудников завода за их самоотверженный труд.И на праздник тоже пришли семьями. Проверить свои спортивные навыки или же просто «поболеть» за друзей.Мария Шашина - жительница г. Кольчугино:- Очень отлично. Жарко, правда, хорошая погода. Болеем за нашего вратаря. Все хорошо, хорошее настроение.Пока на поле сражаются футболисты, танцоры раскрывают таланты и соревнуются на паркете.Кольчугинский завод «Электрокабель» ежегодно проводит спортивные состязания для своих сотрудников. Этот год для них особенный - 5 июля завод отметит свой праздник масштабно. Запланирован большой концерт и награждение выдающихся заводчан.Мария Артес, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".