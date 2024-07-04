В Кольчугине прошел массовый спортивный тур в честь 85-летия Электрокабеля
Завод с большой...
В Кольчугине прошел массовый спортивный тур в честь 85-летия "Электрокабеля"
Завод с большой историей. В этом году главному кольчугинскому предприятию исполняется 85 лет. Юбилей отмечает завод "Электрокабель". В честь праздника на стадионе "Металлург" прошел массовый спортивный турнир.
Маленькими шагами к победе. Семья Лисовых - спортивная и дружная. Все делают сообща и всегда вместе. Рассказывают: в спорте, как и в жизни, успех зависит от слаженности действий.
Глава семьи - Михаил - работает на заводе «Электрокабель» уже 18 лет. Говорит: Спартакиада сплачивает коллектив. И объединяет любителей активного отдыха.
Михаил Лисов -начальник цеха № 4 по производству кабелей и связи завода "Электрокабель":
- Занимаюсь всегда спортом. Мы бегаем по утрам всей семьей. Дети у меня лыжники, футболисты. Племянник лыжник. Жена тоже у меня бегает и на лыжах, и бегом, и ходит тоже быстро. Собираются все заводчане, своими семьями, мы немножко растягиваем связь между руководителями и подчиненными, все на одном уровне здесь находимся, все в шортах , в футболках, все довольные, все весёлые
Семейный спортивный праздник руководство Кольчугинского завода организовало в преддверии юбилейной даты - 85-летия предприятия. Без преувеличения, это событие для всего города.
Евгений Суходоев - директор АО "Электрокабель", Кольчугинский завод:
- Завод "Электрокабель" нацелен и все делает для популяризации спорта. И социально направленные мероприятие тоже проводят. Мероприятие проводится не только для завода. Мы всегда себя отождествляем с городом. Поэтому праздник, в первую очередь, и для завода, и для города.
Екатерина Меркурьева - депутат Законодательного собрания Владимирской области:
- Завод "Электрокабель" большое значение имеет для региона и для самого Кольчугинского района. Предприятие с большой историей. На самом предприятии люди работают целыми поколениями. Каждый на рабочем месте из сотрудников завода выполняет важную стратегическую задачу. Мы благодарим сотрудников завода за их самоотверженный труд.
И на праздник тоже пришли семьями. Проверить свои спортивные навыки или же просто «поболеть» за друзей.
Мария Шашина - жительница г. Кольчугино:
- Очень отлично. Жарко, правда, хорошая погода. Болеем за нашего вратаря. Все хорошо, хорошее настроение.
Пока на поле сражаются футболисты, танцоры раскрывают таланты и соревнуются на паркете.
Кольчугинский завод «Электрокабель» ежегодно проводит спортивные состязания для своих сотрудников. Этот год для них особенный - 5 июля завод отметит свой праздник масштабно. Запланирован большой концерт и награждение выдающихся заводчан.
Мария Артес, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".