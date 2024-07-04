В водоеме Собинского района утонул 37-летний мужчина Сотрудники регионального Управления...

В водоеме Собинского района утонул 37-летний мужчинаСотрудники регионального Управления Следственного Комитета проводят проверку по факту гибели мужчины на водоёме в Собинском районе. Трагедия произошла накануне. 37-летний житель Лакинска отдыхал со знакомыми вблизи карьера.На какое-то время мужчина исчез из поля зрения. Друзья, которые отправились на поиски, нашли его тело в водоёме без видимых следов насильственной смерти.Добавим, это уже 12-й случай гибели на воде с начала лета. Все погибшие купались в запрещённых и необорудованных для этого местах.