Во Владимире у местного жителя изъяли 75 банковских карт различных финансово-кредитных...

Во Владимире у местного жителя изъяли 75 банковских карт различных финансово-кредитных учреждений.Следователем СЧ СУ УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Владимира, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей.Установлено, что мужчина организовал работу преступной группы, которая занималась подбором так называемых «дропов» - подставных лиц, задействованных в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт.«… Именно на установочные данные этих граждан оформлялись банковские карты с дистанционным обслуживанием, которые впоследствии использовались в дистанционных мошенничествах и выводе денежных средств из-под госконтроля. Данные карты сбывались заказчикам посредством транспортных компаний или через тайники. Все общение с заказчиками и их информирование происходило исключительно в закрытом чате одного из мессенджеров...» - сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Противоправная деятельность злоумышленника была выявлена и пресечена сотрудниками регионального УФСБ России.По местам жительства фигуранта и его связей изъяты мобильные телефоны, не менее 75 банковских карт различных финансово-кредитных учреждений, а также компьютерная техника.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Подозреваемого заключили под стражу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений