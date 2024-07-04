Двое жителей Ковровского района признаны виновными в сбыте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, мужчины стали частью группировки. Целью сообщества был сбыт наркотических веществ.Осуждённые получали информацию от кураторов о местоположении тайников с крупными партиями наркотиков, фасовали их и продавали бесконтактным способом. В марте 2023 года противозаконная деятельность была остановлена сотрудниками полиции. У мужчин изъяли 16 грамм синтетических наркотиков и пять грамм марихуаны.Суд назначил наказание сроком на 10 и 11 лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.