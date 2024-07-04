В городах и посёлках Владимирской области продолжается ремонт дорог.

В городах и посёлках Владимирской области продолжается ремонт дорог.Так, в региональной столице специалисты восстанавливают улицы, ведущие к вокзалам. На Коммунальном и Вокзальном спусках, а также на улице Карла Маркса уже завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия. В настоящий момент дорожники мостят брусчаткой пешеходные зоны.«В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на этих улицах были восстановлены тротуары», - сообщила правительства Владимирской области.Кроме того, в посёлке Вольгинском Петушинского района была восстановлена проезжая часть на улице Новосемёнковской. Здесь положили новый асфальт и бортовой камень, обновили разметку и поставили дорожные знаки.