Холодный атмосферный фронт идет во Владимирскую область с запада. С 15:00 4 июля до конца суток 6 июля на территории региона местами ожидается гроза с сильным ливнем (более 30 мм осадков за 1 час),

Холодный атмосферный фронт идет во Владимирскую область с запада. С 15:00 4 июля до конца суток 6 июля на территории региона местами ожидается гроза с сильным ливнем (более 30 мм осадков за 1 час), очень сильный дождь, крупный град, усиление ветра до 22-27 м/с (по шкале Бофорта считается штормовым). О непогоде предупредили в пресс-службе мэрии