В эпоху господства мобильных гаджетов для удобства пользователей владельцы покер-румов выпустили приложения для iOS и Android.

Это помогло им привлечь в свои ряды огромное количество новых пользователей – любителей поиграть в свободное время со смартфона или планшета.

Преимущества игры на телефоне

Современные мобильные версии румов практически ни в чем не уступают стационарным. Они предлагают гемблерам все доступные в комнате дисциплины и форматы игр. С гаджета можно зарегистрироваться, сделать депозит и вывести деньги со счета.

Пулы в обеих версиях идентичны, поэтому недостатка в турнирах и кэш при игре на смартфоне не наблюдается. Кроме того, в приложениях тоже можно открывать одновременно несколько столов. Но самым главным достоинством мобильного покера является, разумеется, возможность катать в любом месте, где есть доступ к интернету.

Требования к устройствам

Для правильного функционирования приложений устройство должно иметь следующие технические характеристики:

iPhone старше 6-го поколения с iOS 13 или более новыми операционными системами, Андроид с ОС старше 7.0;



100-200 Мб свободного места.

Большинства покерных приложений нет в Play Market. В настройках гаджетов по умолчанию стоит запрет на открытие всех установочных файлов со сторонних ресурсов. Нужно будет зайти в настройки безопасности и вручную убрать ограничение.

Где лучше играть

Покерные клиенты нужно скачивать только с официальных сайтов комнат. Ссылки с сомнительных ресурсов лучше не открывать, потому что велика вероятность вместе с клиентом скачать на смартфон вредоносное ПО.

PokerStars

Неудивительно, что именно самый популярный рум в мире стал основоположником мобильного покера. Первую версию программы для Android он запустил еще 9 лет назад. Увидев огромный ажиотаж вокруг нового продукта, за «Старзами» потянулись и все остальные покерные ресурсы.

PokerStars регулярно обновляет свое ПО, поэтому вероятность багов в нем сведена к минимуму. Если устройство соответствует требованиям, софт работает идеально.

Форматы игр в мобильной версии полностью идентичны десктопному клиенту. Есть полный доступ к кассе, к настройкам дизайна столов и карт. Единственное ограничение – одновременно открыть получится не больше 4-х столов.

888poker

Один из первых румов, предложивших мобильный покер своим пользователям. Функционал приложения похож на стационарный. Имеется доступ к кассе, но нельзя изменять оформление столов и устанавливать аватары. Кроме того, здесь не получится сыграть в Стад и Омаху. Имеется ограничение на мультитейблинг.

GGPokerOK

Всего за год своего существования эта комната смогла войти в топ самых популярных онлайн-площадок для покера. Версия для смартфона от GGPokerOK повторяет по функционалу классический клиент. Здесь можно играть во все разновидности покера, выбрав один из трех вариантов внешнего вида стола и карт.

Единственным минусом в приложении является отсутствие кассы. Если вы захотите пополнить счет или сделать кэшаут, вас перенаправят на официальный сайт комнаты.

PokerMatch

Лучший покер-рум для игры на гривны. В национальной украинской валюте здесь можно делать депозиты и кэшауты без комиссии за конвертацию.

По функционалу мобильный клиент PokerMatch практически полностью повторяет версию для ПК. Единственное отличие – чуть более скудные настройки оформления карт.

partypoker

В игровом клиенте для телефона доступны все дисциплины и виды игр, предложенные в PC-версии partypoker. При поиске подходящих столов на помощь гемблеру придут специальные фильтры, а настройки дизайна стола сделают игру максимально комфортной. Имеется доступ ко всем финансовым операциям. Лимита на мультитейблинг нет, но вряд ли у вас получится полноценно играть со смартфона более чем на 3-4 столах одновременно.

Еще пару лет назад мобильные покер-румы лишь дополняли десктопные клиенты. Сейчас они полностью доработаны и могут функционировать без привязки к обычному клиенту. При недоступности второго такие приложения становятся незаменимым помощниками для заядлых покеристов