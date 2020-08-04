Кинотеатры открывают двери. В связи с переходом на второй этап снятия коронавирусных ограничений кинозалам разрешено вернуться к работе. Транслировать фильмы на большом экране можно будет

Кинотеатры открывают двери. В связи с переходом на второй этап снятия коронавирусных ограничений кинозалам разрешено вернуться к работе. Транслировать фильмы на большом экране можно будет лишь при соблюдении важного условия — наполняемость залов не должна превышать 50 процентов. Свои условия по работе кинокомплексов разработал и Роспотребнадзор, их собрали в отдельную методичку для руководства кинотеатров.