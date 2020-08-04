На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 4 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 4 августа 2020 года лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (4 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Муромском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в г. Владимире, 2 сл. в Александровском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5683 случая заболевания (972 сл. в г. Владимире, 824 сл. в Гусь-Хрустальном, 657 сл. в Петушинском, 511 сл. о. Муром, 435 сл. в Александровском, 474 сл. в Ковровском, 310 сл. в Собинском, 291 сл. в Вязниковском, 264 сл. в Юрьев-Польском, 201 сл. в Кольчугинском, 159 сл. в Судогодском, 136 сл. в Киржачском, 141 сл. в Меленковском, 97 сл. в Суздальском, 78 сл. в Камешковском, 58 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 37 сл. в Гороховецком).