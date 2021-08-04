О чем мечтают медики? ТРАЙТЭК исполняет самые сокровенные желания врачей и жителей Владимирcкой области. Яркое завершение марафона доброты от оператора связи - прямо сейчас.

О чем мечтают медики? ТРАЙТЭК исполняет самые сокровенные желания врачей и жителей Владимирcкой области. Яркое завершение марафона доброты от оператора связи - прямо сейчас.Дорога к мечте Татьян, лаборанта и биолога станции переливания крови, выглядит именно так! Коллеги хотели почувствовать, каково это - погарцевать верхом. Об этом компания ТРАЙТЭК узнала от партнеров из Народного Фронта.Виктория Дерипаско - руководитель исполком ОНФ во Владимирской области:- В период общего локдауна наши партнеры очень активно включились в работу штаба "Мы вместе". Помогали жителям Александровского, Петушинского районов и других. Доставляли СИЗы, продуктовые наборы. И когда мы объявили региональную акцию "Мечтай на здоровье", которая была направлена на помощь и исполнение желаний наших медиков, ребята с удовольствием откликнулись.Александр Нефедов, генеральный директор ООО ТРАЙТЭК:- Медики - интересные люди. Они здесь, на мой взгляд, поступили самым фантастическим образом, они решили себе попросить в желание - впечатления. Я очень надеюсь, что им этот день запомнится на всю жизнь.Катание на лошадях в "Богдарне" - лишь часть насыщенной программы. Медиков ждала экскурсия по агроферме, где есть не только лошади, но и овцы, кролики, козы, коровы. Сначала прогулка верхом, потом в экипаже к лесному озеру. Заглянули и на производство - в сыроварню Джона Каписки. После дегустации сыра агротуристический комплекс присоединился к марафону добра и подарил врачам по корзинке фирменного сыра.Татьяна Алдакимова - биолог областной станции переливания крови:- Сегодня день исполнения мечты. Я давно об этом мечтала. Татьяна Петрова- лаборант областной станции переливания крови. Это великолепно. Ни на что не похоже. Это Дедушка Мороз посреди лета. Это масса впечатлений. Огромный спектр ощущений. Не только катание на лошадях, но и вкусовые ощущения интересные новые, которые неожиданны были для меня. Подарок восхитительный. Я очень счастлива, что выбрали именно меня, и я ощутила то, что хотела. Даже больше, чем хотела.Больше, чем хотели, получили и другие жители области. Новый телефон и игрушки для развития моторики - детям семьи Фирсовых в Юрьеве-Польском. Елене Лавровой, бабушке, которая одна воспитывает 4-х внуков - очень пригодился новый холодильник. Старый сломался. У семьи Грачевых из Кольчугино, где бабушка воспитывает двух внуков, мечта также исполнилась. Теперь для универсального отдыха у них есть кресло-кровать. Двухъярусную кровать подарили сестренкам из многоденой семьи Шибаловых. Семье Девятковых - ноутбук для обучения трех дочек. Теперь сотрудники ТРАЙТЭК надеются, что круговорот добра подхватят и другие компании, а их поступок станет толчком для развития в области социально ориентированного бизнеса.Любовь Истратова, Александр Голубев