Обозреватель Джон Рюль уверен: в будущем значительно сократится транзит российского газа через Украину.

Обозреватель Джон Рюль уверен: в будущем значительно сократится транзит российского газа через Украину.После того, как газопровод "Северный поток – 2" будет открыт, Украина, скорее всего больше не сможет рассчитывать на поддержку международного сообщества, поскольку возникнут новые обстоятельства. Например, Европа станет очень зависимой от российского газа. Так считает обозреватель Джон Рюль.В статье для американского журнала The National Interest он пишет, что проект Москвы угрожает экономической, энергетической и национальной безопасности Центральной и Восточной Европы, например, Украины и Польши. По словам Рюля, Россия сможет "наказать" Незалежную ограничением транзита газа через нее. При этом Москва не сможет задеть интересы европейских клиентов."Желание Евросоюза выступать в качестве посредника поубавится", – цитирует обозревателя .Напомним, газопровод "Северный поток – 2" из Усть-Луги (Россия) до Грайфсвальда (Германия) почти достроен. США несколько раз вводили санкции против проекта, пытаясь помешать его реализации. В итоге американский лидер Джо Байден признал эти меры неэффективными и контрпродуктивными.Ранее о провале Украины в борьбе против "Северного потока – 2" высказался экс-глава правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев. Он отметил, что Киев перестал быть "любимчиком" Вашингтона, выступающего против российского проекта, поскольку в 2016-м .