Проверка больницы в Радужном подтвердила доводы, изложенные в жалобах и обращениях сотрудников . Её провел департамент здравоохранения.

Проверка больницы в Радужном подтвердила доводы, изложенные в жалобах и обращениях сотрудников . Её провел департамент здравоохранения.О конфликте между главврачом Людмилой Жуковой и медперсоналом скорой помощи Вести рассказывали в конце июля. Тогда фельдшеры, диспетчеры и водители жаловались на невыносимые условия работы, невыплату ковидных средств и другие нарушения. Внеплановая проверка была назначена после визита вице-губернатора Ольги Гребнёвой. По ее итогам главврачу объявлен выговор. В департаменте здравоохранения заверили, что ковидные выплаты зачислены на карты сотрудников , закрытие отделений больницы не планируется, работа по нормализации ситуации проведена.Полностью ответ департамента - ниже. Но накануне в редакцию "Вестей" поступила копия открытого обращения медиков к губернатору. Они пишут, что ничего не изменилось, и просят его личного вмешательства. "Вести" продолжают следить за этой историей.ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОТВЕТА "ВЕСТЯМ" :Департамент здравоохранения Владимирской области, рассмотрев запрос ГТРК «Владимир» по теме ситуации в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области», поступивший 04.08.2021 г. из Департамента региональной политики Владимирской области, сообщает следующее.Департамент здравоохранения Владимирской области в июне 2021 года провел комплексную проверку государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный». По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения, в результате руководителю медицинской организации объявлен выговор. Кроме того, руководителю приказано принять необходимые меры к устранению нарушений и недопущению их впредь. (Приказ директора Департамента здравоохранения Владимирской области от 19.07.2021 №552-л «О наложении дисциплинарного взыскания».Так, по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в части профилактики (психиатрия, наркология, венерология, фтизиатрия) выявлено несоответствие данных оперативной информации с фактическими. Аналогичная ситуация сложилась и при фактическом учете первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения. Имеют место факты нарушения положений программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи, в части оказания медицинской помощи за счет средств областного бюджета пациентам, имеющим диагнозы заболеваний, подлежащих оплате за счет средств ОМС.Выборочно проверкой объемов за январь-апрель 2021 года по скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу ОМС, установлено необоснованное отражение объемных показателей выполнения государственного задания по оказанию скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации в отчетности учреждения за проверяемый период, финансирование которых за счет средств областного бюджета не предусмотрено Программой госгарантий.В текущем году в учреждении надлежащим образом не организовано оказание паллиативной помощи пациентам согласно требованиям приказа Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н от 31.05.2019 г. «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья».Анализ заполнения (занятости) штатных должностей учреждения.Укомплектованность кадрами по состоянию на 01.06.2021 составляет 66,9 %;Коэффициент совместительства – 1,2.Кроме того, учреждение не освоило выделенные средства на укрепление материально-технической базы. По состоянию на период проведения проверки ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» не заключены контракты:- на капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения, включая детское поликлиническое отделение;- на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнение работ.Дополнительно сообщаем, что закрытие отделений больницы не планируется.В настоящее время в отделении скорой медицинской помощи – 2 бригады СПМ. По нормативу 1 бригада – на 10 тысяч населения. С учетом населения ЗАТО г. Радужный в количестве более 18 тысяч человек норматив выполнен. (В зависимости от периода отпусков возможно уменьшение числа бригад СМП до одной).Сотрудникам отделения скорой медицинской помощи были произведены выплаты согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации № 3118-р от 26.11.2020 г. за период 24.12.2020 г. – 31.12.2020 г. Денежные средства зачислены на зарплатные карты сотрудников.На основании поданных корректирующих табелей 29.07.2021 г. предоставлены дополнительные сведения по сменам сотрудников отделения скорой медицинской помощи за февраль, март и апрель 2021 г.Здоровый микроклимат в коллективе – одно из важных условий нормального функционирования учреждения. В этом заинтересованы как руководитель ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области», коллектив учреждения, так и Департамент здравоохранения Владимирской области. Была также проведена работа по нормализации ситуации в данной сфере.И.о. директора Департамента А.С. Жестков