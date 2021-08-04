Ростелеком восстановил работу телефонов экстренных служб в Коврове и Ковровском районе. По информации компании, аварийные работы на узле связи в Коврове завершены. Прием вызовов по ..

Ростелеком восстановил работу телефонов экстренных служб в Коврове и Ковровском районе.По информации компании, аварийные работы на узле связи в Коврове завершены. Прием вызовов по номерам телефонов «01» и «101» возобновлён.Ранее сообщалось, что звонки по вышеуказанным номерам недоступны. Сообщения о пожарах и чрезвычайных ситуациях временно принимались через 112.