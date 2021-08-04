Акционерное общество «ТВЭЛ», управляющая компания ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш»,объявило о смене генеральных директоров в АО «ВПО «Точмаш» (г. Владимир) и ПАО «КМЗ» (г. Ковров)

Акционерное общество «ТВЭЛ» объявило о смене генеральных директоров в АО «ВПО «Точмаш» (г. Владимир) и ПАО «КМЗ» (г. Ковров).Управляющая компания осуществила кадровые перестановки на основании решения кадрового комитета Госкорпорации «Росатом».С 3 августа 2021 года генеральным директором АО «ВПО «Точмаш» назначен Анатолий Гавриков, ранее возглавлявший ПАО «КМЗ». Анатолий Гавриков работает в отрасли более 15 лет и прошел трудовой путь от ведущего инженера-технолога конструкторско-технологического отдела до руководителя Ковровского механического завода, сообщается на сайте завода.Новым руководителем ПАО «КМЗ» стал Роман Владимиров, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по производству АО «ВПО «Точмаш», проработавший в отрасли более 20 лет. Роман Владимиров тоже начал свой трудовой путь на ВПО «Точмаш» в должности инженера-конструктора.Дмитрий Багдатьев, возглавлявший АО «ВПО «Точмаш» с 2017 года, с 3 августа назначен генеральным директором одного из предприятий по фабрикации ядерного топлива, входящего в контур управления Топливной компании «ТВЭЛ», – АО «МСЗ» (г. Электросталь Московской обл.).Фото: .vpotochmash.ru