В игровой форме с юными жителями района провели тематические мероприятия по освоению навыков безопасного поведения.

Сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. К процессу активно привлекаются педагоги образовательных учреждений. Так в Александровском районе проведены тематические занятия с воспитанниками пришкольных лагерей.Для мальчишек и девчонок были организованы мастер-классы по правилам дорожного движения, на которых дети изучали материал по правилам перехода проезжей части дороги, по управлению велосипедами и самокатами.В процессе занятий ребята выполняли специально подготовленные задания. Завершающим этапом обучения стало мероприятие, на котором ребята продемонстрировали полученные знания, в частности – при управлении велосипедом.Участники отметили, что игровая форма занятий помогает лучше осваивать знания, которые впоследствии успешно применяются на практике.