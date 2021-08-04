В Муроме коммерсант обвиняется в незаконном обороте табачной продукции.

В Муроме коммерсант обвиняется в незаконном обороте табачной продукции.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.По версии следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года предприниматель приобрел, в том числе через сеть «Интернет» контрафактную табачную продукцию, которая не промаркирована федеральными специальными марками «Госзнака». Контрафакт обвиняемый хранил в гараже и арендованном складском помещении.Сотрудники МО МВД России «Муромский» 08 июля 2021 года обнаружили и изъяли из незаконного оборота партию немаркированных табачных изделий различных наименований и стран производителя в количестве около 145 тысяч штук на общую сумму более 15,5 миллионов рублей.Вину в совершенном преступлении предприниматель признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщает Следственное управление следственного комитета РФ по Владимирской области.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Pixabay. com