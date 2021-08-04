Вчера в Коврове произошел крупный пожар, мы о нем подробно писали. В этом происшествии пострадал один человек, и своим спасением он обязан Дмитрию Власову, водителю из Коврова.

Вчера в Коврове произошел крупный пожар на улице Социалистической, мы о нем подробно . В этом происшествии пострадал один человек, и своим спасением он обязан Дмитрию Власову, водителю из Коврова.Он случайно оказался с товарищем в этом общежитии, когда там начался пожар. Комната, из-под двери которой вырывался черный дым, находилась в другом крыле на четвертом этаже. Дмитрий успел взять у кого-то из женщин топор и при его помощи быстро выломал дверь в комнату. Сквозь поваливший черный дым Дмитрий увидел силуэт стоящего внутри человека. Поняв, что уже сам начинает задыхаться, схватил стоящего внутри мужчину и потащил к выходу. В коридоре он заметил, что тот сильно обгорел. Дмитрий понял, что один утащить человека не может, тогда Власов позвал товарища, вместе с которым они отнесли мужчину к балкону, где находились женщины, рассказывает паблик ВК "Подслушано Ковров".В это время жильцы пытались потушить пламя водой из тазиков, но безрезультатно. Выходя из здания, Власов и его товарищи кричали и стучали во все двери, чтобы люди, находившиеся в комнатах, вышли. Когда мужчины вышли на улицу, заметили, что к дому уже мчатся пожарные машины.Увидев, что помощь приближается, Дмитрий и его коллега сели в машину и уехали на работу, никому ничего о своем поступке не сказав. Спасенный им мужчина, в итоге, остался жив. А поступок Дмитрия Власова достоин награды "За спасение погибавших" - так считают пользователи соцсети, пишущие комментарии - с благодарностью, гордостью и уважением.Фото: ВК "Подслушано Ковров"