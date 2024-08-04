В городе Кольчугино загорелись производственное здание и магазин Как сообщает пресс-служба МЧС...

В городе Кольчугино загорелись производственное здание и магазинКак сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, сегодня утром (4 августа) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре в производственном здании (на заводе "Электрокабель") по адресу: город Кольчугино, улица Карла Маркса, дом №3 - на предварительной площади 10 квадратных метров.С места пожара было экстренно эвакуировано 50 человек.К ликвидации пожара привлекались 13 единиц техники и 33 человека личного состава.Информации о погибших и пострадавших к этому часу нет. Видимо, обошлось без жертв.Примерно в это же время, как информируют в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, сегодня (4 августа), в Кольчугино на улице Интернационала (в доме №1) произошёл пожар в магазине.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Было эвакуировано 6 человек.О причинах пожаров пока не сообщается.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в подобных ситуациях необходимо как можно оперативнее звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области