Трагический случай произошел этой ночью, в селе Ивановское Суздальского района. В МЧС сообщение о возгорании поступило в 01.03. Загорелся 4-квартирный деревянный дом. К приезду огнеборцев
<a href="https://33live.ru/novosti/07-11-2025-v-suzdalskom-rajone-pozhar-obernulsya-tragediej-odin-chelovek-pogib-i-eshhyo-odin-gospitalizirovan.html" target="_blank">В Суздальском районе пожар обернулся трагедией: один человек погиб и ещё один госпитализирован</a> - Трагический случай произошел этой ночью, в селе Ивановское Суздальского района. В МЧС сообщение о возгорании поступило в 01.03. Загорелся 4-квартирный деревянный дом. К приезду огнеборцев
[url=https://33live.ru/novosti/07-11-2025-v-suzdalskom-rajone-pozhar-obernulsya-tragediej-odin-chelovek-pogib-i-eshhyo-odin-gospitalizirovan.html]В Суздальском районе пожар обернулся трагедией: один человек погиб и ещё один госпитализирован[/url] - Трагический случай произошел этой ночью, в селе Ивановское Суздальского района. В МЧС сообщение о возгорании поступило в 01.03. Загорелся 4-квартирный деревянный дом. К приезду огнеборцев