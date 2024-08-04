Транспортное обслуживание деревень Мокеево, Ворынино и Горки не было обеспечено, как и сообщение с районным центром.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, в трёх отдалённых деревнях Камешковского района отсутствуют рейсы общественного транспорта. Зафиксировано ненадлежащее организации сообщения жителей с учётом удалённости от объектов разных назначений.Прокурор направил районной администрации представление, однако меры по ликвидации нарушений не были выполнены. В связи с зафиксированными фактами, в суд было направлено исковое заявление об обязании организовать транспортное обслуживание населения.Суд удовлетворил требование, организация транспортного обслуживания находится под контролем надзорного ведомства.