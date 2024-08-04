Две семьи в Гороховце получили общую долевую собственность в виде земельного участка без воды, света и канализации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, администрация Гороховецкого района выделила двум семьям земельный участок в общую долевую собственность. На данном участке отсутствовала инженерная инфраструктура: газо- и водоснабжение, электричество, система водоотведения, подъездные пути.Сотрудник прокуратуры направил иск в районный суд об обязании органа местного самоуправления устранить нарушения. На сегодняшний день восстановление прав семей контролируется районной прокуратурой.