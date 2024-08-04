22-летняя заместительница директора одного из сетевых магазинов Владимира задержана за присвоение в крупном размере. Девушка украла 50 000 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

22-летняя заместительница директора одного из сетевых магазинов Владимира задержана за присвоение в крупном размере. Девушка украла 50 000 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД. Злоумышленница отпускала продукты питания с помощью сканирования их штрих-кодов, при этом только делала вид, что внесла полученные деньги в кассу. После чего, имея доступ к QR-коду администратора, девушка аннулировала электронные