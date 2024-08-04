Благотворительный фонд защиты городских животных смог добиться отмены гусиных боев, которые организует Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Инициативу поддержали и в Минкульте.

Благотворительный фонд защиты городских животных смог добиться отмены гусиных боев, которые организует Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Инициативу поддержали и в Минкульте. Зоозащитники поделились документом в своих соцсетях. Гусиные бои называют азартным видом спорта или же забавой. Наблюдатели делают ставки на победу одного из гусей. Такие «забавы» проходили не только во Владимирской области, но и в Нижегородской, Курской