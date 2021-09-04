Современная русская сказка про Золушку и ночную дискотеку. Поехала Золушка в ночной клуб. Колбасится с принцем на танцполе, хорошо ей до невозможности, но вдруг чувствует - измена, двенадцать! Кинулась она к выходу со всех ног, выбегает на улицу, смотрит на свой мотоцикл, а
мотоцикл превращается в тыкву! Смотрит на себя - а сама превращается в тумбочку! Смотрит на ночной клуб - а ночной клуб превращается в отделение милиции! Тут выбежал из клуба принц - что с тобой, Золушка? А та слова вымолвить не может, только мычит и на пальцах показывает - двенадцать! Не дурак был принц, все понял, посадил Золушку в свои ""Жигули"" и увез минералкой отпаивать, через два дня отпустило. Потому
что двенадцать таблеток ""экстази"" - это такой нереальный передоз что реально
еще анекдот!