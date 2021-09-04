04.09.2021

2021-09-04 17:05:04

В Александрове из-за неисправной проводки в дачном доме сгорел мужчина

Сообщение о пожаре в СНТ "Геологи" в Александрове поступило сегодня утром. Поскольку о пожаре сообщили слишком поздно, на момент прибытия сотрудников МЧС дом горел по всей площади.



При разборе конструкций спасатели обнаружили тело мужчины 1939 года рождения. Им оказался хозяина дома. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки.