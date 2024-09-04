Общий объем увеличения расходной части бюджета составит 4,8 млрд рублей.

Александр Авдеев распределил более 1,1 млрд рублей на здравоохранение региона. Напоминаем, ранее были внесены изменения в областной бюджет по инициативе главы области. Проект уже представлен на обсуждение в Заксобрание. Общий объем увеличения расходной части бюджета составит 4,8 млрд рублей.Что касается здравоохранения, значительная часть средств будет направлена на закупку оборудования для поликлиник и больниц — 762,5 млн рублей. Также 95,5 млн рублей планируется потратить на технологическое подключение объектов Собинской районной больницы к системам теплоснабжения и энергопринимающим устройствам в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения Владимирской области».Кроме того, предусмотрены средства на лекарства для льготников (13,4 млн рублей) и на ремонт десяти учреждений здравоохранения (178,3 млн рублей). Помимо расходов на ремонтные и благоустроительные работы, область выделяет 1,8 млн рублей на компенсацию расходов по найму жилых помещений для иногородних студентов Владимирского филиала ПИМУ.