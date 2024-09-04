У всех них были заболевания, связанные с употреблением различных стимуляторов, как сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Десяток жителей Мурома, состоящих на учете у нарколога, лишились своих водительских прав. У всех них были заболевания, связанные с употреблением различных стимуляторов, как сообщили в пресс-службе прокуратуры. Эти заболевания входят в список медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами, и непонятно, каким образом они смогли получить права.Нарушителей выявили в ходе проверки, после чего прокурор подал в суд иски о прекращении действия их водительских прав. Заболевания этих недобросовестных водителей представляют опасность для других участников дорожного движения. Суд удовлетворил требования прокурора.