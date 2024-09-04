В ближайшее время строители планируют выполнить стяжку на площади 40 тысяч квадратных метров.

Как сообщает правительство Владимирской области, новый подрядчик, компания «Мегаполис», занимается завершением строительства 17-этажного дома по адресу: улица Верхняя Дуброва, 32 «В». Это единственный корпус ЖК «Дуброва парк-1», который скоро может быть сдан в эксплуатацию.В августе подрядчик начал заключать контракты на поставку котельной, а также на проведение электроснабжения и отопления. К концу сентября планируется установка стеклопакетов, которая должна быть завершена в течение месяца. С июня строители уже начали штукатурные работы в подъездах.В ближайшее время строители планируют выполнить стяжку на площади 40 тысяч квадратных метров. Также продолжается работа по монтажу кровли и канализации. А к новому году подрядчики намерены обеспечить тепло в здании для повышения комфортности работы. Если все пойдет по плану, многоэтажный дом смогут сдать в 2025 году, и в третьем квартале первые жильцы отпразднуют новоселье.