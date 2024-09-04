По информации пресс-службы СУ СК России по Владимирской области, 26-летний автомобилист находился под воздействием наркотиков в момент ДТП.

Водителя ВАЗа, который спровоцировал страшную аварию с двумя погибшими, арестовали. По информации пресс-службы СУ СК России по Владимирской области, 26-летний автомобилист находился под воздействием наркотиков в момент ДТП.Трагедия произошла в ночь на 1 сентября на трассе «Пекша – Ларионово – Караваево» в Петушинском районе. Водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, мчался по дороге в сторону деревни Пекша. В какой-то момент он не справился с управлением, вылетел в кювет, врезался в дерево и перевернулся.В результате аварии погибли два пассажира: 17 и 24 лет. Еще один пассажир получил травмы, но смог вызвать скорую помощь. Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.На него завели уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек в состоянии опьянения с оставлением места происшествия. Молодому человеку предъявили обвинение, и его заключили под стражу.Следователи назначили необходимые судебные экспертизы и проводят другие следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося и сбора доказательств, сообщили в региональном Следственном комитете.