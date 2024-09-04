Насколько безопасны услуги кикшеринга? Для Александра Максимова поездка на электросамокате обернулась настоящим ЧП. На Театральной площади парень арендовал двухколесный транспорт и

Насколько безопасны услуги кикшеринга? Для Александра Максимова поездка на электросамокате обернулась настоящим ЧП. На Театральной площади парень арендовал двухколесный транспорт и отправился на прогулку. Путь был продолжительным. Владимирец доехал до улицы Красноармейской, а потом вернулся в центр. Около Золотых ворот самокат буквально сломался пополам. Лопнул металл и молодой человек упал на асфальт. Александр Максимов, пострадавший