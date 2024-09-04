Жители Владимира подали иск против администрации региона с целью оспорить строительство многоквартирных домов ЖК «Соколиный парк» на улице Жуковского, реализуемое ООО «СЗ Фирма Флореаль».

В Октябрьском районном суде рассматривается административное дело по застройке СНТ «Текстильщик». Жители Владимира подали иск против администрации региона с целью оспорить строительство многоквартирных домов ЖК «Соколиный парк» на улице Жуковского, реализуемое ООО «СЗ Фирма Флореаль».Иск был зарегистрирован 31 июля 2024 года, а к рассмотрению дела суд приступил 28 августа. Примечательно, что разрешение на строительство было выдано 14 августа 2024 года управлением архитектуры и строительства администрации Владимира в ходе судебного разбирательства.Напомним, что ООО «СЗ Фирма Флореаль» планирует возвести многоквартирный дом г-образной формы, состоящий из трех секций: две секции по 17 этажей и одна секция – 14 этажей. Общее количество квартир составит 318. Начало строительства запланировано на август 2024 года, а ввод здания в эксплуатацию намечен на третий квартал 2028 года. Ключи от квартир начнут выдавать в марте 2030 года.Аргументы против данной застройки включали в себя следующие моменты: чрезмерная нагрузка на школу №38, куда должны будут поступать дети из новых домов; отсутствие адекватного подъезда к садовым участкам в СНТ «Текстильщик»; а также схема инженерных сетей новостроек была разработана без учета границ земельных участков собственников садового товарищества.Мэр Владимира встретился с жителями и пообещал, что повторное рассмотрение проекта возможно только при условии согласования интересов как граждан, так и застройщика. Однако, похоже, учесть интересы части граждан не удалось. Заседание суда назначено на 25 сентября.