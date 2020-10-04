На территории Владимирской области за прошедшие сутки на лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией- 10 в Гусь-Хрустальном районе,- 9 во Владимире,- 8 в Муромском районе,- 7 в Александровском районе,- 6 в Петушинском районе,- 5 в Ковровском районе,- 4 в Гороховецком районе,- 3 в Юрьев-Польском районе,- 1 в Камешковском районе,- 1 в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7483 случая заболевания.- 1335 во Владимире,- 1068 в Гусь-Хрустальном районе,- 720 в Петушинском районе,- 721 в о. Муром,- 634 в Ковровском районе,- 580 в Александровском районе,- 405 в Вязниковском районе,- 322 в Собинском районе,- 328 в Юрьев-Польском районе,- 230 в Кольчугинском районе,- 210 в Меленковском районе,- 176 в Судогодском районе,- 152 в Киржачском районе,- 163 в Суздальском районе,- 147 в Селивановском районе,- 121 в Гороховецком районе,- 99 в Камешковском районе,- 72 в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.