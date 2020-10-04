На территории Владимирской области за прошедшие сутки на лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 10 в Гусь-Хрустальном районе,
- 9 во Владимире,
- 8 в Муромском районе,
- 7 в Александровском районе,
- 6 в Петушинском районе,
- 5 в Ковровском районе,
- 4 в Гороховецком районе,
- 3 в Юрьев-Польском районе,
- 1 в Камешковском районе,
- 1 в Суздальском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7483 случая заболевания.
- 1335 во Владимире,
- 1068 в Гусь-Хрустальном районе,
- 720 в Петушинском районе,
- 721 в о. Муром,
- 634 в Ковровском районе,
- 580 в Александровском районе,
- 405 в Вязниковском районе,
- 322 в Собинском районе,
- 328 в Юрьев-Польском районе,
- 230 в Кольчугинском районе,
- 210 в Меленковском районе,
- 176 в Судогодском районе,
- 152 в Киржачском районе,
- 163 в Суздальском районе,
- 147 в Селивановском районе,
- 121 в Гороховецком районе,
- 99 в Камешковском районе,
- 72 в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.