Поиски ведутся с 28 сентября

Пропавший 7-летний мальчик из Владимирской области Савелий Роговцев до сих пор не найден. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» продолжают распространять информацию о ребенке.По информации ДПСО, в нескольких населенных пунктах, а именно – в городах Камешково, населенных пунктах района, а также в Коврове, Владимире, Рязани разместили баннеры со сведениями по поиску мальчика. При этом в «Лиза Алерт» попросили не устанавливать билборды, баннеры и не заниматься иными способами передачи информации самостоятельно, поскольку это персональные данные ребенка. Кроме того, в любой момент сведения может потребоваться актуализировать. Для размещения баннеров следует обратиться по телефону 8-800-700-54-52.Волонтеры просят также откликнуться автомобилистов, которые 28 сентября примерно в 13:30-15:00 проезжали по поселку Горки Камешковского района.Напомним, Савелий Роговцев пропал 28 сентября. Мальчик не вернулся из школы в поселке Горки. Его приметы: рост 120 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в синюю куртку, синюю жилетку, белую рубашку, синий галстук, синие брюки, синие кроссовки. С собой были черно-зелёный рюкзак и тёмно-синяя шапка.