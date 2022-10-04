4 октября Православная церковь почитает память апостола от 70-ти Кодрата Афинского, проповедующего...

4 октября Православная церковь почитает память апостола от 70-ти Кодрата Афинского, проповедующего Божие слово в Магнезии и Афинах.На Руси Кондрата (Кодрата) да Ипата считали днем плодородия и земледелия. Полагалось работать, не покладая рук. А еще – обязательно читать заговоры, исполнять обряды, чтобы будущий год был плодородным.Когда святой был в Малой Азии, он представил императору Адриану творение в охрану христиан, после чтения которого, властитель выпустил приказ не судить людей без доказательств.Какие запреты действуют в день Игната и Кондрата?4 октября ни в коем случае нельзя спорить, конфликтовать и ругаться на работе. Так, за неуважение к начальству у работника карьера пойдет под откос, а руководитель, обижающий подчиненных, столкнется с большими финансовыми проблемами, из которых не сможет найти выход в течение всего года.Запрещено бездельничать, иначе пропадет все ранее заработанное, а человек, нарушивший запрет, столкнется с нищетой и финансовыми проблемами. Кроме того, есть риск попасть под сокращение или лишиться премии.Приметы не советуют девушкам в день Игната и Кондрата выходить после обеда на улицу и тем более, в лес, иначе можно домой никогда не вернуться.Нельзя в день Игната и Кондрата надевать чужую обувь, а также примерять ее в обувных магазинах, поскольку сегодня через ноги можно заполучить неприятности, болезни и беды тех, кто надевал эту обувь раньше.Народные приметы на 4 октября 2022 года:Какая погода в этот день, такая продержится ещё в течение четырёх недель.Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер, зимние месяцы будут холодными.Кроты в свои норы много соломы натаскали — зима будет суровой.Домашняя птица линять начала — наступление зимы не за горами.Мало грибов и много орехов — к суровой и снежной зиме.Если днём холодно, а к ночи потеплело — будет ненастье.Если листья берёзы начали с верхушки желтеть, то весна будет ранней, если снизу — поздней.Фото https://www.pxfuel.com/