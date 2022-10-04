Петушинским районным судом Владимирской области вынесен приговор в отношении двух сотрудников...

Петушинским районным судом Владимирской области вынесен приговор в отношении двух сотрудников одного из учреждений УФСИН России по Владимирской области, обвиняемых в совершении присвоения имущества с использованием своего служебного положения.Установлено, что они, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили присвоение строительных материалов, предназначенные для капитального ремонта учреждения, сообщила пресс-служба Петушинского райсуда.В итоге, одному из них назначено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти. Второму - в виде штрафа в размере 110000 рублей.Приговор вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/