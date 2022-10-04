Во Владимирской области выявили 409 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 4 октября. Днем ранее было 416. Суточный прирост снижается восьмой день подряд. Госпитализировано 48

Во Владимирской области выявили 409 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 4 октября. Днем ранее было 416. Суточный прирост снижается восьмой день подряд. Госпитализировано 48 человек, накануне было четыре. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 172 187. В лидерах по заражениям Владимир – 153 заболевших за сутки. На втором месте