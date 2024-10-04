Владимирцам объяснили, как избыток соли влияет на сердце Все знают, что важно следить за...

Владимирцам объяснили, как избыток соли влияет на сердцеВсе знают, что важно следить за количеством употребляемой соли. Эксперты Роспотребнадзора напоминают, почему.Доказано, что избыточное потребление соли является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с повышением артериального давления (АД), частоты развития инсульта, общей смертности, степени коронарного риска, а также с развитием сердечной недостаточности.Артериальная гипертония – один из главных и широко распространенных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и часто смертельных осложнений. Одним из механизмов, приводящих к повышению АД, является увеличение содержания натрия и жидкости в организме. Хорошо известно, что чрезмерное потребление поваренной соли приводит к повышению АД, и часто людям с артериальной гипертензией дают совет – ешьте поменьше соленого. И действительно, у многих людей ограничение употребления соли приводит к снижению АД.Сократив потребление соли, можно:снизить артериальное давление;уменьшить количество задерживающейся в организме жидкости;создать более благоприятные условия для работы сердца, почек и печени.Физиологической нормой для человека считается 1,5 г соли в день. Человек может выдержать полное отсутствие соли в диете в течение 10 суток. По данным Всемирной организации здравоохранения, систематический прием избыточного количества соли приводит к повышению АД и, как следствие, к сердечно-сосудистой и почечной патологии, формированию почечных камней, артрозам, остеопорозу и, возможно, раку желудка.Поваренная соль может стать причиной заболевания глаз (глаукома, катаракта) и отека век.В современном обществе люди потребляют соль в количествах, в 2–4 раза превосходящих реальную суточную потребность. В исследованиях показано, что в среднем по 32 странам потребление соли в сутки составляет 9,9 г, в некоторых странах потребление превышает 15 г. В России жители Москвы и Твери потребляют в сутки в среднем 12 г поваренной соли.В соответствии с современными рекомендациями количество потребляемой соли должно составлять 5–6 г в сутки (1 чайная ложка). Основную долю соли (60–70%) человек получает с гастрономическими продуктами (колбасы, сосиски, копчености, консервы, сыры и т. д.) и гораздо меньше (30–40%) при потреблении другой пищи (хлеб, салаты, каши, супы).Необходимо особо отметить, что указанные гастрономические продукты 70% населения потребляет не только ежедневно, но и несколько раз в течение дня. Следует также учитывать национальные особенности питания (соленья, употребление селедки, рост потребления фастфуда).Кому особенно рекомендуют снизить потребление соли:людям с эпизодически повышенным артериальным давлением;пациентам с артериальной гипертонией;пациентам с сердечной недостаточностью;пациентам с болезнями почек;пациентам с болезнями печени.В целом потреблять меньше соли лучше и всем здоровым людям. Это одно из важных условий правильного питания, а также способ профилактики сердечно-сосудистых и других заболеваний.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky