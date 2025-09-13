Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего в школе в Струнино Александровского района. В комментариях в аккаунте

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего в школе в Струнино Александровского района. В комментариях в аккаунте приёмной Председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась жительница Владимирской области по вопросу совершения противоправных действий в отношении ее восьмилетнего сына в городе Струнино, – сообщают в управлении СКР по Владимирской области.