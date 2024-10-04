Открыто 4 точки.

Владимирские пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах и гипермаркетах, продолжают свою работу. Минздрав региона опубликовал расписание в четверг, 3 октября.Гипермаркет «Лента» будет принимать прививающихся до 1 ноября. Вакцинацию можно пройти по субботам с 10:00 до 13:00. Аналогичные часы работы предусмотрены и для пункта в гипермаркете «Восток-1».Что касается гипермаркета «Ашан» на Тракторной, то он также будет действовать до 1 ноября, предоставляя возможность вакцинироваться по субботам с 11:00 до 14:00. Мобильный пункт вакцинации у «Глобуса» продолжит свою работу до 14 октября, причем вакцинацию можно пройти в будние дни с 10:00 до 15:00.