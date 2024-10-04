Глава региона озвучил причину задержки ремонта памятника крестителям Владимирской земли в Пушкинском бульваре Владимира. Как рассказал Александр Авдеев в интервью радио «Маяк», деньги на

Глава региона озвучил причину задержки ремонта памятника крестителям Владимирской земли в Пушкинском бульваре Владимира. Как рассказал Александр Авдеев в интервью радио «Маяк», деньги на ремонт были выделены. Однако провести ремонтные работы помешало состояние фундамента. Александр Авдеев, губернатор области Выяснилось, что несущий, нижний каркас был как-то очень плохо выполнен и он начал рассыпаться. Поэтому ремонт снаружи