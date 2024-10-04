Экс-главврача Кольчугинской ЦРБ будут судить за использование служебного авто в личных целях. Женщина выезжала в санаторий «Решма» Ивановской области, в аэропорт Москвы для того, чтобы

Экс-главврача Кольчугинской ЦРБ будут судить за использование служебного авто в личных целях. Женщина выезжала в санаторий «Решма» Ивановской области, в аэропорт Москвы для того, чтобы улететь на отдых, при этом бензин покупался за счет больницы. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что в 2021 год медучреждение получило машину «Лада Ларгус». С октября 2021 года по апрель 2023