Иск подал прокурор района, указывая на то, что местные жители продолжали получать воду, не соответствующую требованиям по качеству, несмотря на модернизацию артезианской скважины в 2022 году.

Камешковский районный суд Владимирской области признал бездействие администрации Камешковского района незаконным в вопросе обеспечения жителей села Коверино чистой питьевой водой. Иск подал прокурор района, указывая на то, что местные жители продолжали получать воду, не соответствующую требованиям по качеству, несмотря на модернизацию артезианской скважины в 2022 году.Суд отметил, что ответственность за обеспечение населения водой лежит на администрации, а не на муниципальном предприятии «Инженерные Технологии», которое не исполняло свои обязанности. В результате суд обязал администрацию в течение шести месяцев обеспечить надлежащее водоснабжение.Напомним, ранее мы писали, что