Жительница Юрьев-Польского оформила кредиты на знакомых и перевела мошенникам более 4 млн рублей В...

Жительница Юрьев-Польского оформила кредиты на знакомых и перевела мошенникам более 4 млн рублейВ июне 2024 года женщина обратилась к четырем своим знакомым с просьбой воспользоваться их мобильными телефонами для перевода денег, утверждая, что ее собственный телефон сломан.Получив доступ к мобильным банкам на их устройствах, обвиняемая оформила на знакомых крупные кредиты и перевела деньги на свой счет, причинив ущерб в размере более 4,2 млн рублей.Она не признала вину и пояснила, что использовала деньги для вывода средств из интернет-инвестиций. В реальности же, она стала жертвой интернет-мошенников, которые убедили ее инвестировать деньги в проекты и требовали комиссию для их вывода. Потеряв свыше 10 млн рублей, она надеялась вернуть деньги и покрыть все расходы.По факту мошенничества возбуждено отдельное уголовное дело, однако это не освобождает женщину от ответственности за тайное хищение средств своих знакомых, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Юрьев-Польский районный суд Владимирской области.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky