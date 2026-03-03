Оттепель позволила сотрудникам ЦУГД приступить к ямочному ремонту на улицах Владимира. Специалисты восстанавливают поврежденные участки после зимы. Работы уже были проведены на

Оттепель позволила сотрудникам ЦУГД приступить к ямочному ремонту на улицах Владимира. Специалисты восстанавливают поврежденные участки после зимы. Работы уже были проведены на путепроводе в “Яме” и на улице Мещерская. 3 марта дорожники ремонтируют трассу на выезде с Верхней Дубровы на проспект Ленина. Максим Кукушкин, зам. начальника службы содержания объектов благоустройства ЦУГД г. Владимира Либо собственным