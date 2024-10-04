Дмитрий Харатьян будет судиться с компанией, продавшей ему залоговое авто.

Дмитрий Харатьян будет судиться с компанией, продавшей ему залоговое авто.В очень неприятной ситуации оказался звезда "Гардемаринов" Дмитрий Харатьян, которому продали "китайца", находящегося в залоге. Все дело в том, что артист недавно приобрел китайский электрокар, но став обладателем чуда-техники и предприняв попытку поставить его на учет, обнаружил, что машина внесена в нотариальный залог компанией-экспортером. Теперь актер не может ездить на новеньком авто. В связи с этим Харатьян подал иск в суд и попросил инстанцию признать его добросовестным покупателем, прекратить залог и снять запрет на регистрацию машины. Заседание по этому делу запланировано на 29 октября.Как стало известно журналистам, электромобиль был куплен в автосалоне на Новорижском шоссе. Вместе с Харатьяном подобным образом пострадали еще 116 покупателей, в числе которых актриса Лукерья Ильяшенко и некоторые другие знаменитости.Компания-продавец уверяет, что все вопросы с китайским поставщиков были улажены и для них вся эта ситуация тоже явилась большим сюрпризом. Между тем иностранцы подали иск на российскую сторону в тверской суд и требуют около 500 миллионов рублей. Тогда они готовы снять все залоговые ограничения. Русские не согласны с обвинениями и подали заявление в местное УМВД – идет проверка.