Специалисты нарушений не обнаружили.

Департамент здравоохранения проводит проверки оборудования в медицинских учреждениях области. Специальная комиссия уже побывала в городской больнице №6 в микрорайоне Юрьевец города Владимира. Сейчас там находятся находится 160 пациентов, которые регулярно нуждаются в кислороде. Специалисты нарушений не обнаружили.Поводом для таких проверок стал пожар в челябинской больнице. В результате возгорания произошел взрыв кислородной будки. В здании больницы находилось порядка 150 пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией.