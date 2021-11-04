И вновь к главной теме дня. Поэтическую открытку в День народного единства жителям области подарили...

И вновь к главной теме дня. Поэтическую открытку в День народного единства жителям области подарили иностранные студенты ВлГУ. По просьбе регионального штаба ОНФ они прочли знаменитые строки Михаила Матусовского.С чего начинается Родина, с картинки в твоём букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе, а может она начинается с той песни, а может она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять...Участники акции - представители Туркменистана, Камеруна и Сирии. Для каждого из них русский язык не является родным, однако ребята не только наизусть выучили не самое простое стихотворение о России, но и выразительно прочли его на камеру. Поэтический флэшмоб- часть большой акции #МыВместе. Как отметил проректор ВлГУ, эксперт Общероссийского Народного Фронта Алексей Панфилов, для иностранных студентов- это возможность почувствовать единство народа нашей многонациональной и многоконфессиональной Родины.