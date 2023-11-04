В День народного единства гостей Суздаля приглашают посетить экспозицию «Дмитрий Пожарский –...

В День народного единства гостей Суздаля приглашают посетить экспозицию «Дмитрий Пожарский – национальный герой России».Сегодня (4 ноября 2023 года) вход на территорию Спасо-Евфимиева монастыря и посещение экспозиции «Дмитрий Пожарский – национальный герой России» будет совершенно бесплатным.Музей-заповедник приглашает вспомнить события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.Напомним, Суздаль — родина героя. В стенах обители находится и родовая усыпальница Пожарских, восстановленная музеем в 2009 году, где похоронен сам князь.«Прийти сюда в День народного единства вместе детьми – одна из лучших идей отметить важный и значимый праздник в кругу семи!» - отмечают в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Напомним, Дмитрий Пожарский – прямой потомок Юрия Долгорукого, человек, который верой и правдой служил пяти царям, совершил немало военных подвигов, сделал блестящую военную и гражданскую карьеру.На протяжении многих веков наш земляк остается героем России и символом национального единства.Фото: https://vladmuseum.ru/Читайте также:4 ноября 2023 года в Суздале пройдут народные гуляния со стрельбой из лукаhttps://vladtv.ru/society/149290/Школьники Владимирской области смогут принять участие в акции «Я — россиянин»https://vladtv.ru/culture/148748/